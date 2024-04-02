Уничтожение Patriot в Харьковской области объяснили украинской местью США

Украина из мести США могла подставить под ракетный удар России американский экипаж зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, который был уничтожен в Харьковской области. Так поражение установки в беседе с телеканалом Tsargrad.tv объяснил источник в российских спецслужбах.

«ЗРК с инструкторами США оказался неприкрытым чуть ли не на линии боевого соприкосновения. Где его успешно вычислили и уничтожили. Киев мог подставить своих же западных партнеров», — сказал он.

По мнению источника, причиной мести со стороны Киева, возможно, стал удар по российскому Ил-76, в котором находились военнопленные Вооруженных сил Украины. Собеседник издания возложил ответственность за поражение военно-транспортного самолета на американских наемников, управлявших 12 марта установкой Patriot.

До этого Politico сообщало, что украинские власти в резких выражениях требуют от стран Запада предоставить Вооруженным силам Украины зенитные комплексы Patriot и ракеты к ним.

Ранее Зеленский рассказал, сколько Украине требуется американских ЗРК Patriot.