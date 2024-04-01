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Белый дом заявил, что Украина теряет позиции в конфликте с РФ

Белый дом: ВСУ в последнее время теряют позиции из-за отсутствия помощи США

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Vasily Fedosenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние недели теряют позиции на фронте из-за отсутствия помощи со стороны США. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что помощь подразделениям украинской армии «не может позволить никаких задержек».

«Видим, что происходит последние недели и месяцы на Украине. Они теряют позиции», — сказала она.

26 марта издание Politico сообщало, что украинские власти в резких выражениях требуют от западных стран предоставить ВСУ зенитные комплексы Patriot и ракеты к ним. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинские войска теряют позиции из-за использования Россией модернизированных управляемых авиабомб.

В конце февраля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Украина в ближайшие месяцы продолжит терять территории без новой помощи Вашингтона.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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