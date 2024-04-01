В Британии рассказали об ужаснувшем Киев гиперзвуковом оружии РФ

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) встревожено ударами российских гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон». С таким заявлением выступил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Атака «Цирконами» напугала украинцев», — утверждает аналитик.

Согласно информации Меркуриса, эта ракета долетела до столицы Украины всего за шесть минут. Ее корпус покрыт специальным экраном, мешающим обнаружению средствами радиоэлектронными борьбы.

По его словам, ВСУ получили предупреждение о надвигающемся ударе лишь за пару секунд до того, как ракета достигла цели.

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявлял, что военно-промышленному комплексу США нужно потратить несколько лет для того, чтобы догнать Россию в сфере гиперзвукового ракетного оружия морского базирования.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.