Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский обсудил наращивание производства дронов

Зеленский обсудил с военными, как нарастить производство беспилотников

close
100%
Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении трех часов обсуждал с военными и чиновниками возможности нарастить производство беспилотников. Об этом говорится в заявлении в его Telegram-канале.

«Вместе с военными и чиновниками провели почти трехчасовое, максимально конкретное совещание по дронам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были детализированы планы производства беспилотников на 2024 год.

«Важные решения: об упрощении процедуры закупок, импорта комплектования, о наращивании производства снарядов для дронов и обучении операторов», -— заявил Зеленский.

Также глава государства добавил, что обсуждался проект построения комплексной системы управления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого главный редактор портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что Зеленский соврал об обеспечении Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками. По его словам, за прошедшие три месяца 2024 года государству так и не удалось наладить поставки беспилотников в войска в должном количестве — армия получает порядка 5% от используемых БПЛА.

Ранее на Украине рассказали, что мешает стране производить 2 млн дронов в год.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами