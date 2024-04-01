Зеленский обсудил наращивание производства дронов

Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении трех часов обсуждал с военными и чиновниками возможности нарастить производство беспилотников. Об этом говорится в заявлении в его Telegram-канале.

«Вместе с военными и чиновниками провели почти трехчасовое, максимально конкретное совещание по дронам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были детализированы планы производства беспилотников на 2024 год.

«Важные решения: об упрощении процедуры закупок, импорта комплектования, о наращивании производства снарядов для дронов и обучении операторов», -— заявил Зеленский.

Также глава государства добавил, что обсуждался проект построения комплексной системы управления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До этого главный редактор портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что Зеленский соврал об обеспечении Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотниками. По его словам, за прошедшие три месяца 2024 года государству так и не удалось наладить поставки беспилотников в войска в должном количестве — армия получает порядка 5% от используемых БПЛА.

Ранее на Украине рассказали, что мешает стране производить 2 млн дронов в год.