В Польше заявили, что РФ готовится применить новейшее оружие против ВСУ

Вооруженные силы России готовятся применить против украинских войск новейшее вооружение — САО 2С42 «Лотос». Об этом пишет польское издание Interia.

«Российская армия наконец-то намерена прорвать украинскую оборону. Для этого Кремль готовит... САО 2С42 «Лотос». Его испытания прошли всего четыре года назад», — говорится в материале.

По информации журналистов, орудие способно запускать новые управляемые ракеты на расстояние до 25 км. Его также можно использовать для перемещения по воде и доставлять на нужные участки фронта с парашютом. Кроме того, если сравнивать САО с предыдущими поколениями, то текущая модель обладает увеличенным боекомплектом.

В апреле 2022 года сообщалось, что во время предварительных испытаний САО «Лотос» прошло свыше 600 км по различным дорогам в разных погодных условиях – его скорость по шоссе составляет 70 км/ч. Было произведено более 300 выстрелов, показавших дальность и точность стрельбы. Была также проверена плавучесть самоходки на водоемах, проходимость по болотистой местности.

Ранее в России создали новые средства борьбы с беспилотниками.