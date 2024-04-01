Украинской армии предрекли продолжение отступления под натиском армии РФ

Продвижение Вооруженных сил РФ заставляет украинскую армию сильнее отступать и формирует новую линию фронта. Об этом сообщил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью телеканалу CNN.

«У русских есть шанс потенциально воспользоваться продвижением, которое они совершили за последние недели. Это будет особенно критично в районе Авдеевки. <...> Это также может случиться в районе города Харькова», — заявил эксперт.

По словам Лейтона, особенно тяжелая ситуация для ВСУ сложилась в районе Авдеевки и Харькова. Полковник считает, что в ближайшее время территориальная карта Украины изменится из-за движения линии фронта.

Накануне стало известно, что западные политики всерьез рассматривают «кошмарный сценарий» отступления ВСУ и поражения Киева, разрабатывая план на случай краха армии Украины, лишенной вооружения и боеприпасов.

Ранее Зеленский допустил неуклонное отступление ВСУ из-за отсутствия помощи со стороны США.