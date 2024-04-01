Военный эксперт сравнил боевые действия будущего с «Терминатором 2»

Военный корреспондент Александр Харченко прокомментировал сообщения о том, что Вооруженные силы России впервые применили в зоне проведения специальной военной операции штурмовые дроны. По его словам, которые приводит Tsargrad.tv, технологические изменения в процессе боевых действий — ожидаемы.

«Война меняется так быстро, что уже к следующей весне людей будет разделять нейтральная полоса, где будут вести бои беспилотные машины. Война технологий. И это надо принять. Подключите к существующим уже сейчас моделям искусственный интеллект — и получите сцену из «Терминатора-2», — сказал Харченко.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин накануне сообщил, что российские штурмовые дроны впервые приняли участие в атаке в зоне СВО, выполняя боевые задачи в поселке Бердычи.

По его словам, беспилотники показали хорошие результаты. Они работали даже в условиях, когда потери личного состава и техники от украинского огня были бы неизбежны. Рожин признал, что такие разработки есть в США, Великобритании и Китае, но именно РФ первой применила их в реальных боевых условиях.

Ранее военный эксперт заявил, что в ВС РФ активно используются роботы.