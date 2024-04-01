Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним из самых крупных поражений в современной истории. Об этом он написал в соцсети X.

«Летнее контрнаступление Украины стало одним из крупнейших военных поражений в современной истории», — отметил Сакс.

Он напомнил, что танки и солдаты «сломя голову бросились на минные поля». В этот момент российская артиллерия наносила удары. Миллиардер подчеркнул, что американские власти безрассудно ведут Украину к краху. Он указал на их глупость и обратил внимание, что к этим людям не должно оставаться никакого доверия.

Так Сакс ответил на пост американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, который допустил, что Россия может взять Одессу. По словам Маска, Украина необдуманно потеряла солдат, атакуя «более крупную армию с эшелонированной обороной», минными полями и значительным превосходством в артиллерии.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.