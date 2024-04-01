Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индия и США завершили совместные учения

Индия и США завершили учения по проведению операций в случае стихийных бедствий

close
100%
Indian Navy

Индия и США завершили учения Tiger Triumph 24 для отработки задач при оказании гуманитарной помощи и проведению спасательных операций в случае стихийных бедствий. Об этом сообщается в пресс-релизе штаба индийских военно-морских сил (ВМС), передает ТАСС.

Маневры проводились с 18 марта у юго-восточного побережья Индии. В них участвовал батальон индийских сухопутных сил, самолеты военно-воздушных сил (ВВС) и десантные корабли.

В ВМС Индии уточнили, что США задействовали в учениях десантный корабль-док Somerset, базирующиеся на нем корабли на воздушной подушке, эсминец и самолет-разведчик. На морском этапе учений индийские и американские военные провели десантирование с вертолетов и создали совместный центр командования, а также лагерь для оказания помощи и медицинского обслуживания.

30 марта на сайте Пентагона сообщалось, что военно-морские силы США провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности.

До этого секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев заявлял, что военнослужащие из государств — членов НАТО в ходе учений в Европе отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с РФ.

Ранее на Западных Балканах открылась первая авиабаза НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами