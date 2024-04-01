Индия и США завершили совместные учения

Индия и США завершили учения Tiger Triumph 24 для отработки задач при оказании гуманитарной помощи и проведению спасательных операций в случае стихийных бедствий. Об этом сообщается в пресс-релизе штаба индийских военно-морских сил (ВМС), передает ТАСС.

Маневры проводились с 18 марта у юго-восточного побережья Индии. В них участвовал батальон индийских сухопутных сил, самолеты военно-воздушных сил (ВВС) и десантные корабли.

В ВМС Индии уточнили, что США задействовали в учениях десантный корабль-док Somerset, базирующиеся на нем корабли на воздушной подушке, эсминец и самолет-разведчик. На морском этапе учений индийские и американские военные провели десантирование с вертолетов и создали совместный центр командования, а также лагерь для оказания помощи и медицинского обслуживания.

30 марта на сайте Пентагона сообщалось, что военно-морские силы США провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности.

До этого секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев заявлял, что военнослужащие из государств — членов НАТО в ходе учений в Европе отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с РФ.

Ранее на Западных Балканах открылась первая авиабаза НАТО.