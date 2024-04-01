Развожаев предупредил жителей Севастополя о громких звуках в связи с учениями

Учебные стрельбы с применением реактивным бомбометов проводят в Севастополе утром 1 апреля на входе в Севастопольскую бухту. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram–канале.

Таким образом он предупредил жителей города, с чем могут быть связаны громкие звуки.

В районе Северного мола тренировка по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), в том числе с применением реактивных бомбометов и других средств вооружения.

«Будет громко», — написал чиновник.

Учения продлятся примерно до 7.40 мск.

В Севастополе регулярно проводятся учения.

28 марта в районе Стрелецкой и Камышовой бухт в Севастополе проходили учения, в том числе с применением стрелкового оружия. В районе Северного мола проводилась тренировка по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО).

В начале марта Развожаев предупредил севастопольцев, чтобы они не боялись громких звуков в городе, связанными с учениями Черноморского флота.

Ранее глава Крыма Аксенов назвал главное достижение региона за 10 лет.