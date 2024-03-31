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Удары РФ по энергообъектам повлияли на возможность переброски войск Украины

Меркурис: ВСУ не смогут перебрасывать войска из-за перебоев в электроэнергии

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут перебрасывать войска из-за перебоев в работе электростанций. Мнением он поделился на своем YouTube-канале.

По словам аналитика, о сложностях с переброской войск ему рассказал хорошо проинформированный источник. Меркурис добавил, что даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют украинской стороне перебрасывать войска.

Он подчеркнул, что используемые Киевом поезда для транспортировки военных работают на электрической тяге.

До этого в Министерстве обороны Российской федерации заявили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России снова поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины.

По данным ведомства, ВКС нанесли групповой удар ракетами и беспилотниками не только по объектам энергосистемы, но также поразили газодобывающие предприятия. Атака привела к нарушению работы оборонных структур, занимающихся выпуском и ремонтом военной техники и боеприпасов.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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