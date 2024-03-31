Израиль атаковал штаб «Исламского джихада»* в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командному центру палестинской группировки «Исламский джихад» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

По данным ведомства, штаб организации находился во дворе больницы Аль-Акса в районе Дейр-эль-Балах. Его атаковал израильский беспилотник. Утверждается, что удар был точным, чтобы не нанести вреда мирному населению, и госпиталь продолжил работу в обычном режиме.

24 марта сообщалось, что израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек. 19 марта силы противовоздушной обороны сирийской армии уничтожили несколько израильских ракет, направлявшихся в сторону Дамаска.

В МИД России назвали удары Израиля по Сирии неприемлемыми.

Ранее в Израиле заявили о перехвате «подозрительной воздушной цели».