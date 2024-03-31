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Штурмовой гусеничный дрон впервые применили для поражения позиций ВСУ

Военкор Рожин сообщил о первой в истории атаке штурмовых дронов в Бердычах

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские штурмовые дроны впервые приняли участие в атаке в зоне спецоперации, выполняя боевые задачи в поселке Бердычи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Военкор отметил, что российские войска в данный момент освобождают Бердычи. Именно здесь, подчеркнул Рожин, прошла полевая апробация новой перспективной роботизированной платформы.

«Группа штурмовых дронов принимала участие в поддержке штурмовых действий, обеспечив подавление позиций Вооруженных сил Украины в поселке с помощью установленных модулей АГС-17, выпустив несколько сотен гранат», — сказал Рожин.

По его словам, беспилотники показали хорошие результаты. Они работали даже в условиях, когда потери личного состава и техники от украинского огня были бы неизбежны. Рожин признал, что такие разработки есть в США, Великобритании и Китае, но именно РФ первой применила их в реальных боевых условиях.

До этого Борис Рожин заявлял, что вместо срыва президентских выборов в России и занижения явки, Запад получил серьезную консолидацию российского общества.

Ранее военный эксперт назвал условия победы России на Украине.

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