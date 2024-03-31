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Российский военный заявил об обнаружении в ЛНР схрона с боеприпасами

РИА Новости: в ЛНР обнаружили схрон с боеприпасами и миной

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Александр Павлюк/Telegram

Специалисты международного противоминного центра Минобороны России обнаружили схрон с боеприпасами и миной на подконтрольной территории ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя центра по ЛНР, командира инженерно-саперной группы с позывным «Сталкер».

«Здесь гексоген утрамбованный для сброса с квадрокоптера, болгарский снаряд, также американская мина», — сказал он.

По его словам, украинские военные после отхода оставили на этих территориях большое количество противопехотных мин.

В Минобороны заявили агентству, что в настоящее время саперы проводят разминирование гражданских объектов на территориях ЛНР для проведения там новых коммуникаций.

В первую очередь проводится разминирование объектов гражданской инфраструктуры для восстановления дорог, прокладки магистральных трубопроводов и установки линий электропередач. По данным ведомства, в ходе разминирования саперы ежедневно обрабатывают до 1 гектара земли и обнаруживают несколько десятков мин.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на Украину по серым схемам поставляют болгарские минометные снаряды.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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