Страны Запада планируют передать Украине шведские истребители JAS 39 Gripen, однако они не способны остановить наступление российской армии. Таким мнением поделился бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для National Interest.

Он отметил, что Украине уже передали советские самолеты МиГ, теперь готовится передача американских истребителей F-16, но они никак не повлияют на тяжелое положение ВСУ на поле боя.

«Теперь, видимо, Запад хочет отправить Украине военные самолеты JAS 39 Gripen, разработанные шведской корпорацией Saab. Ни F-16, ни Gripen, даже если они будут использоваться в тандеме, как это представляют многие военные эксперты, не остановят натиск со стороны РФ», — уверен Вейхерт.

Он отметил, что ВСУ однозначно проигрывают в конфликте с Россией, а бойцы ВСУ теряют сплоченность. При этом НАТО пытается пичкать их техникой, которая по большей части старая и бесполезная, заключил аналитик.

Накануне сообщалось, что шведские власти обсуждают поставку Украине истребителей JAS Gripen, которую Стокгольм согласился утвердить при условии вступления в НАТО.

Ранее стало известно, когда завершится военная интеграция Швеции в Североатлантический альянс.