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В США заявили, что поставки истребителей JAS 39 Gripen не помогут ВСУ

NI: шведские истребители JAS 39 Gripen не остановят натиск РФ на Украине

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Global Look Press

Страны Запада планируют передать Украине шведские истребители JAS 39 Gripen, однако они не способны остановить наступление российской армии. Таким мнением поделился бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для National Interest.

Он отметил, что Украине уже передали советские самолеты МиГ, теперь готовится передача американских истребителей F-16, но они никак не повлияют на тяжелое положение ВСУ на поле боя.

«Теперь, видимо, Запад хочет отправить Украине военные самолеты JAS 39 Gripen, разработанные шведской корпорацией Saab. Ни F-16, ни Gripen, даже если они будут использоваться в тандеме, как это представляют многие военные эксперты, не остановят натиск со стороны РФ», — уверен Вейхерт.

Он отметил, что ВСУ однозначно проигрывают в конфликте с Россией, а бойцы ВСУ теряют сплоченность. При этом НАТО пытается пичкать их техникой, которая по большей части старая и бесполезная, заключил аналитик.

Накануне сообщалось, что шведские власти обсуждают поставку Украине истребителей JAS Gripen, которую Стокгольм согласился утвердить при условии вступления в НАТО.

Ранее стало известно, когда завершится военная интеграция Швеции в Североатлантический альянс.

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Операция на Украине
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