Армия Буркина-Фасо использовала новые мощные ракеты против террористов

Армия Буркина-Фасо применила новые мощные ракеты против террористов в лесах Северо-Центральной области страны. Об этом сообщает информационное агентство Буркина-Фасо «AIB».

Отмечается, что авиация страны на протяжении нескольких дней проводила разведку крупной базы террористов в населенном пункте Каламбе.

«После уточнения координат было принято решение использовать поступившие новые типы устрашающе мощных ракет», – говорится в сообщении.

На видеокадрах, распространенных гостелерадиокомпанией Буркина-Фасо, видно, как за боевиками ведет наблюдение беспилотник. Когда террористы собрались под кронами деревьев, по ним был нанесен удар с воздуха, сопоставимый по мощности с небольшой авиабомбой. После атаки на место прибыла группа спецназа, которая подтвердила уничтожение базы.

На днях член палаты представителей США Мэтт Гетц потребовал от министра обороны Ллойда Остина отчитаться о военном сотрудничестве со странами Африки, так как большинство лидеров госпереворотов в регионе проходили подготовку в США.

Ранее в Кремле отказались комментировать данные об отправке военных РФ в Буркина-Фасо.