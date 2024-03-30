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Российские военные поразили аэродром ВСУ в Николаевской области

Подполье: ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ, где находилась западная техника

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье на Украине.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, 30 марта у аэродрома фиксировалась активность авиации – самолет несколько раз взлетал и садился. Удар был нанесен в 13:50, сообщил Лебедев.

Точных данных о повреждении борта нет, но после атаки его не было слышно, а задымление вокруг аэродрома до сих пор продолжается, говорится в сообщении.

Еще один удар был нанесен в 12:20 по украинской воинской части, расположенной в стороне Бугских высот. Как отмечается, всего было три прилета. Сейчас там поднимается столб дыма.

До этого сообщалось, что российские войска при помощи беспилотника «Герань» нанесли удар по железнодорожному составу с оружием и снарядами, предназначенными для Вооруженных сил Украины в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Ранее ВС России нанесли ночной групповой удар по объектам энергетики и ПВО Украины.

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