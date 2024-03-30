Сирены воздушной тревоги прозвучали в восьми регионах Украины

Зона воздушной тревоги распространилась на Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Николаевскую, Черкасскую и Одесскую области Украины. Об этом свидетельствуют данные национального ресурса по оповещению населения.

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, вышеуказанные регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

В ночь на 30 марта стало известно, что свет и вода пропали в некоторых районах Одессы. За несколько часов до этого воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в Одессе произошли новые взрывы.