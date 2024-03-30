Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что в Крыму найдут средство против американских дальнобойных ракет ATACMS.

Депутат поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот предупредил о будущих атаках, а также предоставил возможность, разработать план действий.

«Я не сомневаюсь, что на каждый яд наши расчеты ПВО уже ищут и найдут противоядие, так что плеваться ядом Зеленскому вряд ли успешно получится», — добавил Белик.

Он напомнил, что переданное Украине западное вооружение так и не помогло ВСУ добиться перелома на полях сражений.

До этого Зеленский заявил, что хотел бы ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS по инфраструктуре Крыма, в частности, по аэродромам, при этом признав, что на данный момент таких дальнобойных ракет у Киева нет.

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского недовольны ходом боевых действий.