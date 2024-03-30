Шойгу потребовал ускорить строительство объектов ОПК в Алтайском крае

Привлечь к ответственности организации, по вине которых возникли задержки при строительстве новых оборонно-промышленных объектов в Алтайском крае, потребовал министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Во время инспекционной поездки по предприятиям ОПК министр заявил, что выполнять планы по введению в строй новых объектов мешают только вопросы проектирования.

По словам Шойгу, «средства выделены в полном объеме, и каких-либо вопросов по финансированию не возникает». Закуплены строительные материалы и оборудование для технического перевооружения.

13 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о недопустимости роста цен на гособоронзаказ.

28 февраля Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска.

Тогда же стало известно, что Тульское НПО «Сплав» увеличило выпуск снарядов в четыре раза.

Ранее сообщалось, что Россия нарастит производство промышленных роботов для машиностроения и ОПК.