Шойгу проверил модернизацию производства предприятий ОПК на Алтае

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам проверки предприятий в Алтайском крае заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в регионе ведут работу по техническому перевооружению производства по всем направлениям изготовления вооружения и боеприпасов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что на предприятиях в рамках реализации решения президента Российской Федерации начата работа по техническому перевооружению линий производства практически по всем направлениям изготовления вооружения и боеприпасов», — говорится в сообщении.

Министр отметил, что речь идет и о военной технике, и о всех необходимых компонентах для снаряжения боеприпасов.

Кроме этого Шойгу потребовал ускорить строительство объектов ОПК в Алтайском крае.

Ранее сообщалось, что на Алтае оказались затопленными более 250 участков и десять домов.