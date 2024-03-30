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Шойгу проверил модернизацию производства предприятий ОПК на Алтае

Шойгу: предприятия ОПК на Алтае работают над модернизацией производства боеприпасов

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам проверки предприятий в Алтайском крае заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в регионе ведут работу по техническому перевооружению производства по всем направлениям изготовления вооружения и боеприпасов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

«Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что на предприятиях в рамках реализации решения президента Российской Федерации начата работа по техническому перевооружению линий производства практически по всем направлениям изготовления вооружения и боеприпасов», — говорится в сообщении.

Министр отметил, что речь идет и о военной технике, и о всех необходимых компонентах для снаряжения боеприпасов.

Кроме этого Шойгу потребовал ускорить строительство объектов ОПК в Алтайском крае.

Ранее сообщалось, что на Алтае оказались затопленными более 250 участков и десять домов.

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