Российские вертолеты поразили опорный пункт ВСУ под Купянском

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что ударная группа российских вертолетов нанесла поражение по опорному пункту и скоплению живой силы на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в составе ударной группы армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) были вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Они нанесли удар неуправляемыми авиаракетами С-8 по координатам наводчика.

По словам командира экипажа с позывным «Монгол», «цель была успешно поражена».

Днем 27 марта подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска уничтожили наземный дрон Вооруженных сил Украины в районе Северска в Донбассе.

В этот же день военный обозреватель Влад Шлепченко сказал, что удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по объектам критической инфраструктуры в Харькове может свидетельствовать о приближающихся боях за город.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.