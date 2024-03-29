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Бельгия выделила €100 млн на обслуживание самолетов F-16 для Киева

Глава МО Бельгии Дедондер: Украине выделили €100 млн на обслуживание F-16

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Laurie Dieffembacq/Global Look Press

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер написала в соцсети X, что правительство выделило €100 млн на обслуживание самолетов F-16.

«Совет министров утвердил 25-й пакет военной помощи [Бельгии] Украине: €100 млн, которые будут направлены на обслуживание и поддержку самолетов F-16 в рамках международной коалиции», — написала она в публикации.

До этого сообщалось, что Бельгия выделила 50 инструкторов и два учебных самолета F-16 для тренировок летчиков ВС Украины на авиабазе Скридструп в Дании. Отмечается, что из соображений безопасности датчане не раскрыли ни количество обучающихся украинцев, ни данные об инструкторах из стран НАТО. Известно только, что на авиабазе Скридструп проходят подготовку пилоты, техники и специалисты по планированию воздушных миссий. При этом полугодовой курс обучения пилотов ВСУ стартовал в ноябре с уроков английского языка.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.

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