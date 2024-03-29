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В Белгородской области сбили БПЛА

Минобороны России: cилы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, дрон был уничтожен около 14.30 мск.

Утром 29 марта в Минобороны России сообщили об очередном сбитом украинском беспилотном летательном аппарате в Белгородской области.

В министерстве также заявили, что за ночь силы ПВО сбили 15 украинских снарядов над Белгородской областью. Речь идет о снарядах реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе при помощи беспилотника со взрывчаткой. По его словам, в результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель.

Глава региона также рассказал, что в результате атаки ВСУ повреждения получили забор и хозяйственная постройка.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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