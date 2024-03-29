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В бундестаге объяснили, почему немецкое оружие не принесет Украине победу

Депутат Котре: оружие, которое ФРГ направит Украине, только продлит конфликт

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Frank Hammerschmidt/Global Look Press

Сколько бы оружия не получила Украина, это только продлит нынешний конфликт. Об этом заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, передает ТАСС.

«Правительство Германии твердо верит, что поставки оружия могут принести Украине победу. Оно не осознает знамений времени», — считает Котре.

По мнению депутата, американские власти постепенно отворачивается от Украины. Он напомнил, что и папа Римский призывает к мирной дипломатии вместо военных действий. Котре призвал власти ФРГ вместо поставок вооружений выступать за переговоры. Он подчеркнул, что это единственный способ «прекратить страдания» людей.

До этого в Германии заявили о правомерности отправки войск на Украину. По оценкам научных служб бундестага, развертывание сухопутных войск в зоне конфликта из одной страны НАТО не сделало бы автоматически всех остальных союзников участниками противостояния.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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