Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток ликвидировала 175 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Кроме того, российские военные сбили 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire производства США и Чехии соответственно.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 577 самолетов, 270 вертолетов, 17658 беспилотников и 489 зенитных ракетных комплексов украинских войск.

Незадолго до этого Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что российский военнослужащий выстрелами из автоматического дробовика уничтожил украинский FPV-дрон. Журналисты опубликовали соответствующие кадры.

Накануне министерство обороны РФ сообщало, что за предыдущие сутки российские силы ПВО нейтрализовали 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также 26 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».