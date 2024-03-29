Сырский признал попадание в плен бойцов ВСУ при отступлении из Авдеевки

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что 25 солдат попали в плен при отступлении из Авдеевки, занизив тем самым информацию министерства обороны России. Его цитирует агентство «Укринформ».

«В ходе этих боев 25 украинских военных попали в российский плен», — сказал он.

Александр Сырский сообщил, что в данный момент основной целью украинской армии является подготовка резервов для нового наступления. По его мнению, успех новой кампании будет зависеть от способности союзников Украины увеличить поставки вооружения и боеприпасов для ВСУ, которые сейчас испытывает острую нехватку артиллерийских снарядов.

Также Сырский признал, что у российской армии есть шестикратное превосходство в артиллерийских снарядах над ВСУ.

До этого Сырский сообщил, что на фронте Украина столкнулась со сложностями почти на всем протяжении линии боевого соприкосновения.

Ранее элитные подразделения ВСУ обвинили президента Украины Владимира Зеленского и командование в грядущих неудачах на фронте.