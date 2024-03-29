Британским военнослужащим разрешили носить бороды

Главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Великобритании, король Карл III подписал указ, дозволяющий британским военным носить бороды. Так, для бойцов был снят столетний запрет на отращивание волос на нижней части лица. Об этом сообщает местная газета Telegraph.

По словам главы министерства обороны Соединенного Королевства Гранта Шэппса, снятие запрета выступило одной из антикризисных мер по борьбе с недостаточным набором новобранцев в армию. Министр назвал запрет на ношение бороды «смехотворным».

Указ вступает в силу 29 марта 2024 года и затронет как офицеров, так и рядовых солдат.

Историю человечества можно представить как борьбу бердистов и погонофобов. Первые считают, что борода украшает мужчину и делает его вид более мужественным, а вторые — что с ней человек похож на дикаря или бездомного. В разные эпохи одна из сторон одерживала верх: так, римляне не брились до эпохи Ганнибала, а после нее — не пускали в сенат обладателей растительности на лице. Зачем мужчинам борода и как к ней относились в разные эпохи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач-ортодонт рассказала, что мужчины отращивают бороду в целях скрыть второй подбородок.