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В Днепропетровской области Украины повредили энергетические объекты

В ВСУ заявили о повреждении объекта энергетики в Днепропетровской области

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Anna Voitenko/Reuters

В Криворожском районе Днепропетровской области Украины повредили объект энергетики. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

Этим же утром украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в результате взрывов тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе Украины оказались повреждены.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев объяснил цель ударов по энергообъектам Украины.

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