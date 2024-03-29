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В Польше подняли в небо авиацию

Авиацию Польши и союзников подняли в небо из-за активности России на Украине

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Borja Suarez/Reuters

В Польше подняли в небо авиацию. Об этом сообщило оперативное командование польских Вооруженных сил в соцсети Х.

В ведомстве заявили, что это сделано из-за «интенсивной активности РФ», в частности из-за ударов по объектам на территории Украины. Население предупредили о повышенном уровне шума в юго-восточной части страны.

В ВС добавили, что военные запустили все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а также мониторят ситуацию.

До этого воздушную тревогу, которую объявили на всей территории Украины, отменили. Ночью предупреждения об угрозе с воздуха действовали в ряде регионов, а к 05:00 мск красная зона распространилась на территории всей страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что на вооружение российской армии поступил дрон с «сюрпризом».

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