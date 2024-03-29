В Германии подняли вопрос о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus

Группа членов бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») обратилась к правительству Германии с вопросом о возможности поставки Украине дальнобойных ракет Taurus после того, как произошла утечка разговора высокопоставленных немецких офицеров. Об этом сообщает «Лента.ру».

Соответствующий вопрос подняли депутаты Жаклин Настич, Сара Вагенкнехт, Али аль-Дайлами, Севим Дагделен, Клаус Эрнст, Андрей Гунько, Кристиан Лейе, Амира Мохамед Али, Джессика Татти, Александр Ульрих от имени фракции BSW.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Министерство обороны ФРГ подтвердило подлинность разговора, который впоследствии обнародовали российские СМИ.

Парламентарии изучили содержание беседы и выявили ряд важных нюансов касательно отношений с зарубежными партнерами. По мнению депутатов, генералы совершили большую ошибку, поскольку в своем разговоре они также упоминали информация и аргументы, с которыми должен был ознакомиться министр обороны Борис Писториус на брифинге. Помимо этого обсуждались возможные военные объекты, в частности Крымский мост и склады боеприпасов.

В связи с этим депутаты задают правительству около 30 вопросов, большая часть которых затрагивают возможную отправку дальнобойных ракет Taurus Украине. Члены бундестага, в частности, спрашивают, какого эффекта рассчитывает добиться правительство Германии при решении предоставить ВСУ эти ракеты и каким образом Берлин оценивает последствия этого шага.

Ранее в России оценили возможные последствия от поставки Taurus Украине.