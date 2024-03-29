Один из исламистов, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под подозрение в убийстве британского солдата Дэниела Берка. Об этом написала газета The Daily Telegraph в материале об исламистских бойцах в рядах ВСУ со ссылкой на данные следствия.

В начале августа прошлого года 36-летний британец Берк пропал в Запорожье. В сентябре украинские власти сообщили об обнаружении его тела. Как пишет The Daily Telegraph, основным подозреваемым стал исламист Абдельфетах Нурин, имеющий гражданство Австралии и Алжира. Как сообщается, он воевал на стороне ВСУ вместе с британским наемником.

До прибытия на Украину Берк проживал в Манчестере. На линию боестолкновения он приехал в 2022 году. По данным газеты, его убили выстрелом сзади в голову и шею.

Как рассказал британский коронер Зак Голомбек, Нурин признался в «причастности к стрельбе», но при этом также заявил, что это был «несчастный случай».

На текущий момент местонахождение Нурина неизвестно. Издание напомнило, что ранее Берк воевал в составе курдских отрядов «Сил народной самообороны» в Сирии против боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Накануне представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация не может подтвердить или проверить данные о том, что Украина причастна к организации теракта в «Крокус Сити Холле». Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать слова руководителя Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова об украинском следе.

По словам Бортникова, террористов готовили радикальные исламисты. Он также утверждает, что их ждали на украинской стороне после осуществления теракта, а сам теракт в «Крокусе» должен был расшатать ситуацию внутри России, однако российская сторона сделала бы все возможное, чтобы не допустить перехода границы участниками теракта.

Ранее СМИ написали, что на Украину из Сирии прибыл чеченский полевой командир Абдул Хаким аш-Шишани.