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В российской армии нашли средство борьбы против эскадрилий беспилотников

«Известия»: в российской армии появятся мобильные установки ПВО против дронов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В российской армии появятся мобильные установки противовоздушной обороны, заточенные на борьбу против дронов, — это будут скорострельные пушки и крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Речь идет об автоматических пушках ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметах — это вооружение предлагается устанавливать на грузовики или автомобили повышенной проходимости. Подобная зенитная артиллерия была распространена во время Второй мировой войны и после нее, однако ушла в прошлое с развитием авиации и скорости полета боевых самолетов.

«У нас есть комплексы «Шилка» с четырьмя спаренными 23-мм пушками, которые работают как единое целое. Они могут поставить огневую завесу, через которую ни один дрон не пролетит. Появление маленьких БПЛА, в том числе FPV-дронов, дало вторую жизнь зенитно-пушечной артиллерии», — заявил военный эксперт Леонков.

Его коллега, военный эксперт Юрий Лямин, отмечает, что подобные средства ПВО будут не только эффективны против дронов, но и помогут в борьбе с дронами средствам радиоэлектронной борьбы.

До этого на Украине обвинили лидера страны Владимира Зеленского во лжи об обеспечении ВСУ дронами.

Ранее на Украине рассказали, что мешает стране производить 2 млн дронов в год.

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