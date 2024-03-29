В нескольких регионах Украины слышны взрывы

Взрывы произошли в Павлограде, Каменском Днепропетровской области и Черкассах. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что город Каменское частично обесточен. Кроме того, отмечается, что в Киевской области работает система ПВО.

Вечером 28 марта в Киевской области произошел ряд взрывов.

В это же время в семи регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 29 марта власти Казахстана рекомендовали своим гражданам покинуть Одессу и Харьков из соображений безопасности.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Британии заявили, что Украина может проиграть в конфликте с РФ к лету.