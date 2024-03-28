В Киевской области раздались взрывы

В Киевской области произошел ряд взрывов. Об этом сообщает издание «Страна».

Вечером 28 марта сообщалось, что воздушная тревога объявлена в семи регионах Украины. Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской и Киевской областях.

Днем 28 марта в Харькове прозвучали взрывы.

Накануне глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём раскритиковал НАТО за недостаточную помощь Украине, а также призвал создавать больше трудностей для Москвы. Он отметил, что ВСУ нуждаются «практически во всем».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США предрекли потерю Украиной еще четырех областей.