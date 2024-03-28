Стало известно, сколько дагестанцев воюют на стороне ВСУ

Правоохранительные органы установили, что 14 уроженцев Дагестана принимают участие в боевых действиях против Вооруженных сил России на стороне Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов, слова которого приводит ТАСС.

«Установлено 14 уроженцев и жителей Дагестана, которые в настоящее время участвуют в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевых действиях против России. В отношении них возбуждены уголовные дела», — отметил он.

Также Магомедов подчеркнул, что особое внимание уделялось перекрытию каналов финансирования терроризма, в результате чего выявлено 12 таких фактов.

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