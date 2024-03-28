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Экс-разведчик США рассказал, почему Украина может не удержать контроль над Харьковом

Риттер считает, что ВСУ не удержат контроль над Харьковом из-за планирующих бомб

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что Вооруженным силам Украины придется сдать Харьков из-за российских планирующих бомб и уничтожения украинской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Я не знаю, видели ли люди, что происходит в Харькове прямо сейчас, противовоздушная оборона ликвидирована, русские теперь могут легко сбрасывать планирующие бомбы. <…> Это положит конец способности Харькова сопротивляться, Украине придется сдать город», — утверждает он.

По его мнению, украинские войска могут выйти из города уже в ближайшие недели. Украинские войска не смогут удержать город, потому что не способны организовать устойчивую и сплоченную оборону, заявил экс-разведчик.

До этого глава назначенной Москвой Харьковской администрации Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины скопили большое количество техники и боеприпасов стран Запада у Харьковской области.

Ранее для Украины создали «коалицию бронетехники».

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