В Югославии «извинились» за сбитый «самолет-невидимку» США

Офицеры войск противовоздушной обороны (ПВО) Югославии, которые сбили в 1999 году самолет-невидимку F-117 американских Военно-воздушных сил (ВВС), поздравили НАТО с 75-летием. Об этом сообщает РИА Новости.

«Извините, мы не знали, что он невидимый», — отметили военные в поздравительной открытке.

Американский истребитель, сделанный по стелс-технологии, уничтожили 27 марта 1999 года во время бомбардировок Югославии.

27 марта 1999 года в небе над Белградом произошло событие, обросшее мифами, — сербские силы ПВО уничтожили «несбиваемый» американский истребитель-бомбардировщик F-117 со стелс-технологией. Это событие обросло мифами. Пилот F-117A, подполковник Дейл Зелко рассказал, что была очень низкая облачность. По словам летчика, он заметил ракету, когда она уже пересекла слой облаков, сразу после запуска. Из-за прилива адреналина Зелко не помнил, как дернул кольцо катапульты.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.