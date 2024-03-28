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Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams

Минобороны РФ: ВСУ потеряли еще один танк Abrams на Авдеевском направлении

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российские военные уничтожили еще один танк Abrams на Авдеевском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей сводке.

Как рассказали в ведомстве, на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Бердычи и Первомайское.

По данным Минобороны, кроме танка Abrams украинские войска потеряли еще два танка, а также две боевыемашины пехоты, девять автомобилей, две гаубицы М777, два орудия Д-30 и до 95-ти военных.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 марта советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев опубликовал видео подбития пятого танка M1 Abrams, переданного Вооруженным силам Украины. По его словам, оно было снято в районе села Бердычи. На кадрах запечатлена атака стоящего посреди поля Abrams российским беспилотником.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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