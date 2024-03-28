Шойгу вручил генералу «Золотую звезду» за взятие Авдеевки

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» Героя России командующему войсками Вооруженных сил (ВС) РФ «Центр» генералу-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

В публикации отмечается, что глава ведомства также наградил Мордвичева генеральской шашкой.

Накануне Шойгу направил письмо командованию и личному составу 102-го Слонимско-Померанского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова мотострелкового полка, проявившимся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны. Отмечается, что с первых дней СВО полк выполняет задачи на самых сложных направлениях. Подразделения полка участвовали в операции по взятию Мариуполя, а также сражались в ЛНР и ДНР.

Незадолго до этого глава оборонного ведомства представил своего нового заместителя по материально-техническому обеспечению армии — генерал-лейтенанта Андрея Булыгу.

Ранее Шойгу ответил на вопрос о возможности дополнительной мобилизации.