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Шойгу вручил генералу «Золотую звезду» за взятие Авдеевки

Шойгу вручил «Золотую звезду» Героя РФ генералу Мордвичеву за взятие Авдеевки

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» Героя России командующему войсками Вооруженных сил (ВС) РФ «Центр» генералу-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

В публикации отмечается, что глава ведомства также наградил Мордвичева генеральской шашкой.

Накануне Шойгу направил письмо командованию и личному составу 102-го Слонимско-Померанского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова мотострелкового полка, проявившимся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны. Отмечается, что с первых дней СВО полк выполняет задачи на самых сложных направлениях. Подразделения полка участвовали в операции по взятию Мариуполя, а также сражались в ЛНР и ДНР.

Незадолго до этого глава оборонного ведомства представил своего нового заместителя по материально-техническому обеспечению армии — генерал-лейтенанта Андрея Булыгу.

Ранее Шойгу ответил на вопрос о возможности дополнительной мобилизации.

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