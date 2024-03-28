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Уничтожение пятого танка Abrams попало на видео

Лежнев опубликовал видео поражения переданного ВСУ танка Abrams под Авдеевкой

Российские военные уничтожили пятый танк M1 Abrams, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ). Видео с моментом поражения машины опубликовал в своем Telegram-канале советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

Видеоролик был снят в районе села Бердычи. На кадрах запечатлена атака стоящего посреди поля Abrams российским беспилотником.

26 февраля советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил уничтожение в районе Авдеевки первого танка Abrams.

При этом 20 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года российские военные уничтожили в общей сложности девять танков Abrams и Leopard.

На Украине сообщали о недостатках танков Abrams в условиях реального военного конфликта. Например, в материале NV.ua раскритиковали танки.

По данным издания, этим боевым машинам сложно воевать на украинской территории. Сложное обслуживание и ремонт — одна из ключевых проблем для украинской армии при использовании Abrams.

Ранее сообщили о больших потерях ВСУ под Авдеевкой.

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