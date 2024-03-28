В Кремле знают о пытках российских пленных на Украине

Кремлю хорошо известно о военных преступлениях, которые совершает Украина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать недавно опубликованные данные ООН о том, что на Украине пытают российских военнопленных.

«Все военные преступления киевского режима тщательно документируются. Мы хорошо знали об этих преступлениях», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия будет добиваться того, чтобы ответственные за эти преступлениями понесли должное наказание.

Накануне Управлении ООН по правам человека опубликовало доклад, в котором говорится, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам в период декабря 2023 года по февраль 2024 года. К такому выводу там пришли, изучив рассказы российских солдат и подтвердив, что эта информация заслуживает доверия.

В декабре член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что представители ООН признали применение массовых пыток против россиян на Украине, но украинские власти никак не были наказаны даже за их публичную демонстрацию. Жертвы этих преступлений рассказывали, что против них использовали ножи, ток, избиения винтовками, а также лишали сна.

Ранее в ООН сообщили о нарушениях против гражданских лиц украинскими силовиками.