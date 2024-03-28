В Подмосковье нашли беспилотник с боевой частью

Беспилотник самолетного типа упал в селе Шарапово в Подмосковье. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

По данным источника, БПЛА упал еще несколько дней назад, но местные жители обнаружили его только сегодня.

Предварительно, летательный аппарат имеет боевую часть. Место его обнаружение оцепили экстренные службы.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали областное управление МВД в Белгороде на проспекте Славы. В результате взрыва повреждены кабинеты бухгалтерии управления МВД. По предварительной информации, есть пострадавшие. Их число уточняется. По словам очевидцев, на здание областного управления МВД упал беспилотник.

27 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины совершили повторную атаку с помощью беспилотника на поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. Гладков подчеркнул, что в результате взрыва пострадавших нет, было повреждено промышленное оборудование.

Ранее губернатор Василий Голубев заявил об отбое угрозы атаки БПЛА в Ростовской области.