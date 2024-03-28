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Госдеп призвал Украину освещать в СМИ не только свои удачи, но и поражения на фронте

Politico: Госдеп призвал Киев освещать в СМИ свои поражения на фронте

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские СМИ должны информировать население не только об удачах армии на фронте, но и о поражениях, а властям страны не следует ограничивать доступ журналистов на передовую, считает спецпредставитель Госдепартамента США и координатор американского Центра глобального взаимодействия Джеймс Рубин. Об этом сообщает Politico.

В интервью изданию представитель Госдепа отметил, что Украина не предоставляет гражданам полную свободу информации в отличие от США.

«Иногда военные репортеры сообщают о том, что информация не отвечает интересам [президента Украины] Владимира Зеленского», — сказал Рубин.

По его словам, США хотят видеть на Украине демократию, которая не боится, когда репортеры освещают плохие новости. Это «лучше, чем полный контроль» над средствами массовой информации, который, по его мнению, наблюдается в России.

По данным Politico, власти Украины не допускают западных репортеров на особо «чувствительные» линии фронта, скрывая от них неудачи украинской армии и успехи Вооруженных сил РФ.

Ранее на Украине заявили о преследовании журналистов за критику Зеленского.

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