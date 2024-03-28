Госдеп призвал Украину освещать в СМИ не только свои удачи, но и поражения на фронте

Украинские СМИ должны информировать население не только об удачах армии на фронте, но и о поражениях, а властям страны не следует ограничивать доступ журналистов на передовую, считает спецпредставитель Госдепартамента США и координатор американского Центра глобального взаимодействия Джеймс Рубин. Об этом сообщает Politico.

В интервью изданию представитель Госдепа отметил, что Украина не предоставляет гражданам полную свободу информации в отличие от США.

«Иногда военные репортеры сообщают о том, что информация не отвечает интересам [президента Украины] Владимира Зеленского», — сказал Рубин.

По его словам, США хотят видеть на Украине демократию, которая не боится, когда репортеры освещают плохие новости. Это «лучше, чем полный контроль» над средствами массовой информации, который, по его мнению, наблюдается в России.

По данным Politico, власти Украины не допускают западных репортеров на особо «чувствительные» линии фронта, скрывая от них неудачи украинской армии и успехи Вооруженных сил РФ.

Ранее на Украине заявили о преследовании журналистов за критику Зеленского.