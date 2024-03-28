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Украина хочет создать оборонительный рубеж подобный российскому, который сорвал наступление

FT: Киев пытается создать оборонительный рубеж наподобие возведенного силами РФ

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украина пытается создать оборонительный рубеж наподобие возведенного российской армией, о который разбилось контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом прошлого года. Об этом сообщает издание Financial Times.

Журналисты отмечают, что власти Украины возводят фортификационные сооружения в Черниговской области, используя при этом инженерную технику, бетонные противотанковые заграждения и подземные бункеры.

«Эти оборонительные сооружения похожи на укрепления, которые были построены Россией, сорвавшие многообещающее контрнаступление Украины. После неудачной попытки прорвать эту укрепленную оборону в 2023 году Украина «убедилась, что мы должны сделать что-то подобное», — отмечается в публикации.

Чиновники рассказал журналистам о полной загрузке местных цементных заводов, которые сверхурочно выпускают сырье для «зубов дракона» — противотанковых «ежей» в виде бетонных пирамид.

До этого журналист Лукас Лейрос выразил мнение, что новое контрнаступление ВСУ закончится «унизительным поражением».

Ранее в Британии усомнились, что ВСУ начнут контрнаступление в 2024 году.

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