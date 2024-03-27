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В ООН рассказали о пытках российских пленных на Украине

Управление ООН: российские военнопленные подвергались пыткам на Украине

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Министерство обороны РФ

Российские военнопленные на Украине подвергались пыткам. Об этом сообщило Управление ООН по правам человека, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что речь идет о периоде с декабря 2023 года по февраль 2024 года. В организации изучили рассказы российских солдат и подтвердили, что эта информация заслуживает доверия.

В декабре член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил, что представители ООН признали применение массовых пыток против россиян на Украине, но украинские власти никак не были наказаны даже за их публичную демонстрацию. Жертвы этих преступлений рассказывали, что против них использовали ножи, ток, избиения винтовками, а также лишали сна.

Брод подчеркнул, что примерно половина российских военнопленных, которых опросили представители ООН, говорили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. Об этом говорил глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк.

Ранее в ДНР заявили о бездействии международных структур против Украины за пытки военных РФ.

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