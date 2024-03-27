Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), было сбито 16 воздушных цели на подлете к городу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов, есть повреждения в учреждениях здравоохранения, складском корпусе детской областной клинической больницы, а также повреждены восемь автомобилей, два сгорели полностью.

В Белгородском районе в поселке Дубовое посечены окна в трех квартирах одного многоквартирного дома, был поврежден один автомобиль. В селе Репное осколками посечены три автомобиля, рассказал губернатор.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

До этого Гладков заявил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

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