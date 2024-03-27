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СМИ сообщают о переговорах США и Турции по закупке взрывчатки

Bloomberg: США и Турция обсуждают увеличение закупок взрывчатки для снарядов ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

США и Турция ведут переговоры по увеличению закупок взрывчатки для производства снарядов, предназначенных для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, наращивание закупок турецкого тротила и нитрогуанидина поможет утроить объемы выпускаемых в Штатах 155-миллиметровых снарядов.

«США обсуждают увеличение закупок взрывчатки у Турции, чтобы нарастить производство артиллерийских снарядов на фоне того, как союзники спешат поставить на Украину крайне необходимые боеприпасы», — говорится в публикации.

До этого конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс сообщал, что Соединенные Штаты не окажут помощь Киеву, пока не обезопасят свои границы.

27 марта глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что Киев рассчитывает получить в марте рекордную помощь от Запада в размере $9 млрд.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

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