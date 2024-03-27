Власти сообщили, что два населенных пункта Курской области остались без света

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электричества остались два населенных пункта региона.

По словам губернатора Курской области, днем 27 марта со стороны ВСУ было обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района.

«Никто из жителей не пострадал. Повреждены газовая труба, пять домовладений и два личных автомобиля. Обесточены село Попово-Лежачи и частично поселок Теткино», — поделился Старовойт.

Он добавил, что ремонтные работы начнутся, как только позволит обстановка. Региональные власти окажут собственникам помощь в восстановлении поврежденного имущества.

До этого Минобороны РФ сообщало, что расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» группировки российских войск «Запад» поразили расчеты минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Курской областью районе на территории Украины.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.