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Ракетный удар в Харьковской области мог поразить склад боеприпасов на территории лицея

Лебедев: ракетный удар в Изюме мог поразить боеприпасы на территории лицея

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Ракетный удар в городе Изюм в Харьковской области мог поразить склад боеприпасов, который находился на территории лицея. Об этом ТАСС сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

«В городе Изюм, предварительно, поражен склад боекомплектов, который находился на территории лицея. Об этом говорит сила взрыва и рассказы местных жителей», — отметил он.

По его словам, прилеты также были отмечены в Сумской области.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire чешского производства и Mars производства Германии в Харьковской области.

До этого министерство обороны сообщало, что расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» 1-го армейского корпуса «Южной» группировки российских войск нанесли ракетный удар по тыловым позициям украинских войск на Донецком направлении.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о не менее 30 уничтоженных бойцах ВСУ при ударе по Харькову.

Ранее Минобороны РФ рассказало о поражении опорного пункта ВСУ.

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